​Юным пианистам Сургута предлагают принять участие в городском конкурсе «Рояль собирает друзей»

Со 2 по 4 марта в Сургуте пройдет IV городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль собирает друзей».

Конкурс проходит один раз в три года и каждый раз имеет свою творческую индивидуальность. Нынешний конкурс посвящен 25-летию программы «Новые имена Сургута» и включает обязательное требование — исполнение фортепианного концерта. Музыкантам предлагается выбрать к исполнению один из шедевров мировой музыкальной культуры: концерт Ф.Генделя, И.С.Баха, И.Гайдна, В.Моцарта. Победители получат право исполнить фортепианный концерт с симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением Станислава Дятлова.

Концерт состоится 14 марта 2018 года в большом зале Сургутской филармонии. Победители конкурса в юношеской категории примут участие в юбилейном концерте программы «Новые имена Сургута», который пройдет в рамках VI Международного молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум» в апреле 2018 года.

Отметим, что IV городской открытый конкурс юных пианистов «Рояль собирает друзей» открыт для учащихся детских школ искусств из любой точки Российской Федерации.