За пять лет в Сургуте утилизировано 30 тонн ртутьсодержащих ламп

30 тонн опасных ртутьсодержащих отходов собрано и утилизировано благодаря реализации на территории Сургута проекта «Экобокс», разработанного и внедренного МОО «Эконадзор» при поддержке городских и окружных властей. Это порядка 200 тысяч ламп, сообщается на сайте администрации города.

Впервые специальные оранжевые контейнеры появились в Сургуте в 2013 году, на сегодня их уже более 300 штук во всем городе.