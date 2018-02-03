9 мая на Параде Победы в столице проедут «терминаторы»

На Параде Победы 9 Мая на Красной площади в этом году ожидается дебют боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Поставки этих машин начнутся уже с начала марта, всего за год российские военные получат больше десяти «терминаторов».

Как отмечается, БМПТ — многоцелевые высокозащищенные боевые гусеничные машины огневой поддержки, которые могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами.