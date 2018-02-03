​Начальник ОМВД России по Сургутскому району подвел итоги 2017 года

Начальник ОМВД России по Сургутскому району Юрий Полищук провел пресс – конференцию по итогам 2017 года.

В 2017 году в Сургутском районе сохранилась тенденция снижения общего количества зарегистрированных преступлений. Меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, квартирных краж, краж транспортных средств, хищений автомобилей и грабежей. В 2017 году было зарегистрировано пять разбойных нападений, все раскрыты. В

Острой остается проблема по мошенничествам в отношении жителей Сургутского района. В отчетном периоде зарегистрировано 50 преступлений, связанных с использованием мобильной связи и интернета.

Сложной остается ситуация на дорогах района. За год тут зарегистрировано 212 ДТП, в которых 62 человека погибло и 333 травмировано. Не удалось стабилизировать обстановку, связанную с детским травматизмом. В 2017 году зарегистрировано 35 ДТП с участием детей и подростков, в которых семь несовершеннолетних пассажиров погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести.