В Когалыме появится филиал Государственного академического Малого театра России — он будет открыт на месте реконструируемого концертного комплекса «Янтарь». Сейчас тут идут работы по прокладке внутренних инженерных сетей и коммуникаций, отделочные и прочие работы. Ожидается, что в эксплуатацию объект будет сдан в четвертом квартале 2018 года.
В Когалыме появится филиал Государственного академического Малого театра России
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02 февраля в 18:01, просмотров: 700, комментариев: 0
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