В Когалыме появится филиал Государственного академического Малого театра России — он будет открыт на месте реконструируемого концертного комплекса «Янтарь». Сейчас тут идут работы по прокладке внутренних инженерных сетей и коммуникаций, отделочные и прочие работы. Ожидается, что в эксплуатацию объект будет сдан в четвертом квартале 2018 года.