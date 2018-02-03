​В Сургутском районе мужчина вырубил кедры почти на миллион рублей

Полицейские Сургутского района поймали мужчину — директора крестьянско-фермерского хозяйства, который поручил работникам вырубить деревья на территории участкового лесничества, не имея разрешительных документов.
В итоге 84 кедра были спилены, материальный ущерб составил более 930 тысяч рублей.
За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Руководитель РОО «СПФ «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева расскажет, как готовятся к 9 мая сургутские поисковики //ОНЛАЙН 7 мая, в 15 00