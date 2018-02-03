​Налоговая напоминает, в каких случаях физлицам нужно декларировать доходы

Предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2017 год физлицам при получении дохода необходимо в случаях:
- дохода от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее минимального срока владения/переуступка права требования);
- подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
- в виде вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- дохода от сдачи имущества в аренду;
- дохода в виде выигрыша и приза с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, в казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
- дохода от продажи ценных бумаг, акций;
- дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.
В налоговой декларации налогоплательщики указывают все полученные ими в 2017 году доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате или возврату по итогам налогового периода.
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