Иностранец в развлекательном заведении похитил у сургутянки деньги из сумки

К полицейским обратилась сургутянка 1985 года рождения, которая сообщила, что в одном из развлекательных заведений города ее обокрали на 18 тысяч рублей.

Вором оказался гражданин ближнего зарубежья 1977 года рождения. Он пояснил, что, воспользовавшись отсутствием девушки, которая сидела за соседним столиком, украл из сумки кошелек с деньгами. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

За кражу он может сесть на пять лет.