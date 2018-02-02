​Песков попросил прощения за агитацию в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принес извинения за высказывание, которое послужило поводом для замечания со соторны главы Центризбиркома Эллы Помфиловой, сообщает «Интефракс».

«Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации президентских выборов», – заявил Песков журналистам, комментируя замечание.

«Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», – сказал пресс-секретарь президента.

«На этот период я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний. Но вместе с тем, конечно, хочу отметить, что это не относится к деятельности Путина как действующего президента», – отметил Песков.