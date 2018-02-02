​Жириновский, как кандидат появляется по телевизору чаще Путина

Центризбирком рассказал о итогах мониторинга федеральных телеканалов с 22 по 31 января, сообщает «Meduza».

Согласно полученным данным, на телеканалах за десять дней вышли 986 сюжетов о кандидатах. Общей продолжительность материалов составил 15 часов. Лидером по освещению избирательной кампании стал Владимир Жириновский из ЛДПР, которому посвятили 23 процента эфира. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 13 процентов.

Владимиру Путину уделили только 11 процентов эфира. В ЦИКе не пояснили, как они отличали сюжеты о Путине-президенте от сюжетов о Путине-кандидате.