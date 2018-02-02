​Адреса пунктов сбора предложений по благоустройству общественных территорий в Югре

Как сообщалось ранее, в регионе продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных и придомовых территорий.

За проекты благоустройства можно будет проголосовать в период с 16 по 23 марта в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, городских поселениях Пойковском и Фёдоровском.

По итогам сбора предложений будет выбрано несколько общественных пространств, которые и войдут в перечень для финального голосования. Таким образом, югорчане сами определят общественные пространства, требующие первоочередного благоустройства.

Адреса пунктов сбора предложений:

1. Нефтеюганский р-н, гп. Пойковский: МФЦ, мкр. 4, д. 5.

2. г. Пыть-Ях: МБОУДО «Детская школа искусств», мкр. 1, «Центральный», 12-А; ТЦ «Руслан» мкр. 2, «Нефтяников», 19А; МАУК «Централизованная библиотечная система», мкр. 4, «Молодежный», 10; ТЦ «Югория», мкр. 5, «Солнечный», 10/4.

3. Сургутский р-н, гп. Фёдоровский: Администрация, ул. Ленина, 5; Библиотека, ул. Ленина, 14-Б; МУП «Федоровское ЖКХ», ул. Пионерная, 34-А.

4. Сургутский р-н, гп. Лянтор: Администрация, мкр. 2, 42; КСК «Юбилейный», ул. Назаргалеева, 21; МУК «ЛДК «Нефтяник», мкр. 1, 12; МУ «ЦФКиС «Юность» мкр. 6, 44; МУ «Лянторское ХЭУ», ул. Салавата Юлаева, 13.

5. г. Урай: ФСК «Олимп», мкр. 1-Г, д. 66; ККЦК «Юность Шаима», мкр. 1-А, 69-А; КДЦ «Нефтяник», мкр.1-А, 73; МБУДО «Центр дополнительного образования», ул. Ленина, 97; МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», Расчетно-информационный центр, мкр. 2, 87; мкр. 2, 101; МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры», ул. Парковая, 1; МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», мкр 3, 47.

6. г. Нефтеюганск: СК «Жемчужина Югры», мкр. 2-А, 4; СК «Олимп», мкр. 14, 1; «Центральная городская библиотека», мкр. 2-А, 8; МБУК «Центр национальный культур», мкр. 11, 62; Культурный центр «Обь», мкр. 2, 34.

7. г. Сургут: СК «Юность», ул. Саянская, 11-А (п. Юность, МК-32, МО-94); ул. Щепеткина, 14; ул. Нагорная, 7 (мкр. 28-А, 28); ул. Кайдалова, 28 (мкр. 24, п. Взлетный – левая сторона); Мелик – Карамова, 74-А (мкр. 21, 22, 23); пр. Первопроходцев, 2 (мкр. 24, 25, п.Взлетный – правая сторона); ул. Просвещения, 13 (мкр. 9, 10, п. «Строитель»); ул. Ленина, 49 (мкр. А, кв. А, 7А); ул. Губкина, 17 (мкр. 1, 2, 3, 4, п. ЦПКРС); ул. Кукуевицкого, 9 (мкр. 5, 5-А, 6, 11-Б); ул. Лермонтова, 5/1 (мкр. 11-А); ул. Лермонтова, 7 (мкр. 11, 13, 13-А); ул. Маяковского, 27/1 (мкр. 15А, 16А); ул. Маяковского, 34 (мкр. 32, 33, 34); ул. 30 лет Победы 11-57 (мкр, 17, 18, 19); ул. Грибоедова, 3 (мкр. ж/д,); пр. Пролетарский, 11; ул. И. Киртбая, 19; п. Лунный, 1; п. Снежный, ул. Белоярская, 2/1; п. Кедровый-2, 13 (п. Кедровый-1, Кедровый-2).

8. г. Ханты-Мансийск: Департамент городского хозяйства, ул. Калинина, 26, каб. 4; Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, ул. Студенческая, 8; АО «УТС» ул. Чехова, 82; МП «ЖКУ» ул. Сутормина, 20; МП «ГЭС» ул. Дзержинского, д. 21; АО «Информационно-расчётный центр», ул. Чехова, 19; Муниципальное водоканализационное предприятие, ул. Сирина, 59.

9. г. Когалым: в Администрация, ул. Дружбы Народов, 7; СКК «Галактика», ул. Дружбы Народов, 60.