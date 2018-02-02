​Филологи СурГПУ выпустят пособия по русскому языку для словацких студентов

Филологи Сургутского государственного педагогического университета совместно с коллегами из университета им. Матеа Белаи Прешовского университета выпустят пособия по русскому языку для словацких студентов.

«Идея совместной образовательной программы родилась у сургутских филологов после поездки в Словакию в 2017 году и тесного общения со словацкими коллегами. Делегация СурГПУ во главе с первым проректором Владиславом Засыпкиным, а также представители высших учебных заведений и министерства образования Словацкой республики подписали соглашение о сотрудничестве СурГПУ с университетом Матеа Бела и Прешовским университетом», – доктор филологических наук Татьяна Сироткина.

«Всего мы издадим десять учебных пособий, электронные и в традиционной форме. И первое поможет студентам старших курсов осваивать русский язык - свободно говорить по-русски, читать, понимать русский текст. В дальнейшем выйдет еще несколько учебных материалов: по русской литературе, по современному русскому языку, по стилистике и по другим дисциплинам, которые изучают студенты-филологи», –- сообщил заведующий кафедрой филологического образования и журналистики Николай Ганущак.