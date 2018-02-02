​Памфилова сделала замечание Пескову за агитационное высказывание в пользу Путина

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, сообщают «Ведомости».

«СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации», – сообщила Памфилова.

Она не сказала, о каком именно высказывании идет речь, но отметила, что чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов. Выражение предпочтения одному из кандидатов может быть воспринята, как агитация.

«С учетом изложенного я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем высказываний таких», – сказала Памфилова.