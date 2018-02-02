​Сургутская команда школьников «Амальгама» представит Югру на российском химическом турнире

Команда «Амальгама» из естественно-научного лицея Сургута представит Югру на межрегиональном химическом турнире, в котором примут участие школьники из 30 регионов России.

В этом году тема турнира – «Химия и искусство». Участники предлагают, как с помощью химических реакций можно заменить компьютерные спецэффекты или какой может стать химия в двумерном мире. Победитель МХТ-2018 будет представлять Россию на IChTo-2018 – Международном химическом турнире.

Справка:

Химический турнир – это командное соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» – доклада с оппонированием и рецензированием