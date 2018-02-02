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ВЦИОМ: 38 процентов россиян готовы приравнять совместное сожительство к браку

Около 50 процентов россиян не осуждают сожительство без официальной регистрации отношений, однако признать это браком российское общество не готово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ.

Согласно исследованию, совместное проживание без официальной регистрации брака считают нормальным 46 процентов опрошенных. В то же время 45 процентов респондентов не одобряют подобные отношения.

При этом 56 процентов респондентов не признают браком «отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа». Обратного мнения придерживаются 37 процентов участников всероссийского телефонного опроса, который был проведен среди 2000 человек 25-26 января.

Около 50 процентов россиян не осуждают сожительство без официальной регистрации отношений, однако признать это браком российское общество не готово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВЦИОМ.

Согласно исследованию, совместное проживание без официальной регистрации брака считают нормальным 46 процентов опрошенных. В то же время 45 процентов респондентов не одобряют подобные отношения.

При этом 56 процентов респондентов не признают браком «отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа». Обратного мнения придерживаются 37 процентов участников всероссийского телефонного опроса, который был проведен среди 2000 человек 25-26 января.

Приравнять сожительство к официальному браку готовы 38 процентов респондентов. Они говорят о том, что «не имеет значения, есть регистрация или нет, если люди считают себя семьей» (20 процентов), «большинство живут так/это норма» (12 процентов), «долгое сожительство – уже семья» (8 процентов).


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Сегодня в 12:50, просмотров: 148, комментариев: 0


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