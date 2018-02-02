​Медведев: Невозможно внедрить принципы регулирования криптовалюты внутри одной страны

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регулирование криптовалюты не может реализовываться в рамках только одной страны. Он предложил внедрить единое регулирование в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).сообщают «Ведомости».

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов. В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны», – отметил Медведев (цитаты по ТАСС).

«Невозможно будет внедрить эти принципы [регулирования криптовалюты] внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», – указал премьер.

Он также считает, что по криптоактивам нужно готовить международные конвенции, в противном случае «все это будет развиваться совершенно под другим углом и будет выглядеть не вполне понятно и законно».