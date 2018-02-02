​Лишь 10 процентов сургутян рады каждому рабочему дню

Портал Зарпалата.ру провел опрос среди сургутян и выяснил, что лишь 10 процентов горожан участвующих в опросе рады каждому рабочему дню. В свою очередь более половины (60 процентов) даже не задумываются об этом и просто идут на службу.

30 процентов респондентов заявили, что готовы трудиться на работе, к которой душа не лежит, если она будет хорошо оплачиваемая и стабильная.

Согласно опросу, 52 процента респондентов готовы предложить работодателю новые идеи и готовы взять на себя дополнительные обязанности. Противоположную сторону заняли 36 процентов. Они готовы качественно делают то, что должны, и не хотят брать новую ответственность.

В опросе приняло участие 840 жителей Сургута в период с 20 по 24 января.