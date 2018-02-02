​Двое мужчин забрали машину у таксиста во время заказа

Накануне в дежурную часть обратился мужчина 30-ти лет. Он рассказал, что выполнял заказ - подвозил двоих мужчин. Они приставили к его горлу предмет похожий на нож и забрали машину. Злоумышленники пообещали вернуть ее, но потребовали с него расписку о выплате им суммы в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

Подозреваемых задержали в течение суток. На преступников завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас им грозит наказание в виде лишения свободы на 12 лет. На данный момент мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания.