Бастрыкин уволил высокопоставленного подчиненного из-за автокатастрофы на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил высокопоставленного подчиненного, сообщает «РБК Тюмень».

Должности лишился руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР Руслан Ибиев. Причиной этому послужила ситуация вокруг аварии, в которой погибли 12 человек.

«Александр Бастрыкин в Сургуте во время встречи с родителями школьников, погибших 4 декабря 2016 года, сообщил о том, что уволил Ибиева», — цитирует «URA.RU» слова адвоката Дмитрия Дядькина, он представляет интересы пострадавших.

Напомним, автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли 12 человек, из них 10 детей. Еще 19 — получили травмы различной степени тяжести.