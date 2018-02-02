​Комарова: Югра – перспективный регион для инвесторов

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую поезду в д. Ярки Ханты-Мансийского района, где прошло совещание по формированию интерактивной карты промышленности региона, сообщает администрация Югры.

«Югра – перспективный регион для инвесторов. Интерактивная карта промышленности – это одна из площадок консолидации уникальных для инвесторов возможностей на нашей территории», – подчеркнула губернатор. Она рассказала, что данный информационный ресурс уже успели назвать «книгой рецептов», где главным «блюдом» выступает инвестиционная привлекательность Югры, а его ингредиентами – перспективные отрасли, конкретные проекты.

«Отличительной особенностью Ханты-Мансийского района является наличие полезных ископаемых для промышленного освоения, высокий процент экономически активного населения, наличие крупных предприятий, связанных с нефтедобычей и обрабатывающие производства, которые уже сегодня в районе есть», – заявил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

Глава региона также подчеркнула успехи пищевой перерабатывающей промышленности. Производство молочной, мясной продукции, переработка дикоросов и рыбы, хлебопечение в районе занимают высокие позиции. Объем производства валовой продукции в 2017 году увеличился на 17,4% в сравнении с 2016 годом.