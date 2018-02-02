​В Сургуте пропал человек

Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Лично мне всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям