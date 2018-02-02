​В Сургуте пропал человек

Поисково-спасательный отряд ДПСО-Югра подключился к поиску пропавшего сургутянина Антона Капуза. Информация размещена в группе отряда в соцсетях, а также у друзей и знакомых молодого человека:
Поисково-спасательный отряд ДПСО-Югра подключился к поиску пропавшего сургутянина Антона Капуза. Информация размещена в группе отряда в соцсетях, а также у друзей и знакомых молодого человека:
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Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00