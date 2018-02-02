​Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова вошла в состав комитета Банка России

Центральный Банк РФ утвердил персональный состав Комитета по стандартам деятельности негосударственных пенсионных фондов.
В состав Комитета вошла вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова.
Банк России – это главный регулирующий орган всей кредитной системы страны. Комитет Банка России по стандартам деятельности НПФ будет заниматься утверждением базовых стандартов деятельности негосударственных пенсионных фондов.
«Тот факт, что представители Ханты-Мансийского НПФ избираются в состав подобных органов, подтверждает высокий авторитет нашего фонда в профессиональной среде, говорит о том, что на федеральном уровне ценят наш опыт, доверяют нашему мнению», - отметил президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков.
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