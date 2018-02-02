Как будем отдыхать в феврале?

23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. В 2018 году по календарю этот день выпадает на пятницу, поэтому у россиян будет сразу три выходных дня – 23, 24 (суббота) и 25 (воскресенье). Кроме того, четверг, 22 февраля, будет сокращенным рабочим днем. Всего же в феврале у россиян будет девять выходных дней и 19 - рабочих. Напомним, День защитника Отечества считается государственным праздником и официальным выходным днем.