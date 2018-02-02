Сургутян приглашают принять участие в конкурсе детских талантов «Дети Чёрного лиса»

Городской культурный центр Сургута объявил старт приема заявок на I конкурс детских талантов «Дети Чёрного лиса».

К участию приглашены дети в возрасте от 6 до 12 лет. Номинации, представленные в конкурсе: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр, цирковые виды искусства, инструментальное творчество.

Мероприятие пройдет в несколько этапов:

просмотр визитных карточек и отбор участников,

презентация творческого номера,

Гала-концерт и церемония награждения.

Заявки на участие можно подать до 18.02.2018 года в Оргкомитет конкурса по адресу: МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, д.2 каб. №5 с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru, справки по телефону: 24-37-21.

Организатором конкурса выступает МАУ «Городской культурный центр» при поддержке комитета Культуры и туризма Администрации города Сургута. С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте в разделе проекты.