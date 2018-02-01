​«Раз в год. Для всех, кто умеет писать»: 14 апреля состоится «Тотальный диктант»

«Раз в год. Для всех, кто умеет писать» - под таким девизом пройдёт в этом году ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Подготовиться к диктанту, который пройдет 14 апреля, можно посещая курсы по русскому языку, организованные Центральной городской библиотекой. Итак, жизненно необходимые бесплатные занятия для всех желающих «Русский по средам» стартуют 14 февраля, в 17:30 по адресу: улица Республики,78/1.

Ограничений по возрасту, полу, образовательному и иному цензу нет, уточняют организаторы.