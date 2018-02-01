Очереди в первый класс образовались по всей России

Как сообщает «КП-Воронеж», родители из нескольких жилых комплексов, расположенных рядом со школой №102, из опасения, что мест в популярном учебном заведении хватит не всем, организовали живую очередь еще за полтора дня до начала приема заявлений. С этой проблемой сталкиваются и в других городах. В Екатеринбурге возле элитных школ тоже наблюдались огромные очереди. Местный департамент образования обратился к родителям с призывом прекратить дежурить у школ по ночам.

А в двух самых популярных школах Красноярска – №144 и №153 – в этом году введен особый режим записи. Как сообщает «КП-Красноярск», там ввели специальный график приема родителей будущих первоклассников.

Как отмечают СМИ, одна из причин того, что родители предпочитают отстоять живую очередь и подать заявление лично, связана с проблемами в работе сайта Госуслуг в момент пиковых нагрузок. «В нашей школе №11 запись началась раньше обычного, с 18 января. В 9 утра сайт уже завис, пришлось идти и занимать живую очередь. Оказалось, другие родители еще с вечера составили список, кто за кем стоит, и потом бегали каждые два часа отмечались. Причем, в других школах хотя бы внутрь пустили. Зато ребенка в итоге зачислили — по Госуслугам бы точно не попали», - приводит слова жительницы Череповца Комсомольская правда.