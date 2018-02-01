МОК: оправдание российских спортсменов не означает, что они приглашены на Олимпиаду

Сегодня CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Также ранее были частично удовлетворены апелляции ещё 11 спортсменов, сообщают «Ведомости».

Международный олимпийский комитет (МОК) сожалеет о том, что CAS посчитал недостаточными доказательства употребления допинга российскими спортсменами и допустил, что возможно обжалует это решение.

В МОКе подчеркнули, что решение CAS не означает, что реабилитированные спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхан.

Отметим, что Российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх только по приглашению МОКа. «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии», — отмечается в комментарии.