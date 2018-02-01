16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2613   EUR  69,7921  

​МОК: оправдание российских спортсменов не означает, что они приглашены на Олимпиаду

МОК: оправдание российских спортсменов не означает, что они приглашены на Олимпиаду

Сегодня CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Также ранее были частично удовлетворены апелляции ещё 11 спортсменов, сообщают «Ведомости».

Международный олимпийский комитет (МОК) сожалеет о том, что CAS посчитал недостаточными доказательства употребления допинга российскими спортсменами и допустил, что возможно обжалует это решение.

В МОКе подчеркнули, что решение CAS не означает, что реабилитированные спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхан.

Отметим, что Российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх только по приглашению МОКа. «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии», — отмечается в комментарии.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

01 февраля в 18:17, просмотров: 238, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
tanatos49
не нравится
01 февраля в 19:56
>>CAS посчитал недостаточными доказательства употребления допинга российскими спортсменами<<
Но, но, ведь царапины! И соли! И ДНК! А дыра в стене?
Проклятые путинские агенты, ничего не понимают в доказательствах!
444
не нравится
01 февраля в 20:16
Tanatos-у сегодня деньжат подбросили. Целый божий день у станка..., т.е., у клавиатуры пашет.
Сергей Б
не нравится
01 февраля в 21:08
Два доллара заплатили за услуги.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей

​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей
В центре внимания на прошлой неделе снова оказалась нефть
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 01 февраля в 15:14
216 0
Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»

Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»
Таких ситуаций будет еще миллион, и на все одна реакция: Кошмар! Кто виноват? Надо было принять меры заранее. Зачитать ребенку о ЧП и добавить: «Все понял? Никуда не ходи!»
Вера Куликова 01 февраля в 12:48
343 0
​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?

​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?
Путин давно предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать
Ринат Айсин, депутат думы Югры 01 февраля в 09:12
580 13
Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА

Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 15:27
742 2
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 31 января в 14:54
1162 20
Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Полная запись трансляции, прошедшей на dumasurgut.ru и презентация выступления градоначальника
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 11:42
739 0
Электронные ресурсы Сургута

Электронные ресурсы Сургута
У вас во дворе лежит гора снега, сломаны качели, разбита дорога — опишите проблему и получите ответ на нее на портале «Твой Сургут»
Вадим Шувалов, глава города Сургута 31 января в 10:30
470 0
ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина

ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 10:14
874 31
​Без варианта

​Без варианта
Если бы администрация заявила, что готова пригласить спецов, потратить на пересадку столько-то миллионов, я бы мог поверить, что обещание похоже на стоящее. В ином виде – оно невыполнимое, легкомысленное, потешное.
Николай Архипов, сургутянин, садовод-любитель 31 января в 09:54
513 1
Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов

Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов
​Ирина Урванцева, депутат окружной думы ХМАО 30 января в 16:36
930 6
США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты

США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты
Комментарий читателя siapress.ru Александра Пурышева к «кремлевскому списоку»
​Александр Пурышев, читатель siapress.ru 30 января в 15:45
1009 25
Мы пришли к значимому для города соглашению

Мы пришли к значимому для города соглашению
в качестве экспериментальных площадок для научно-исследовательских работ будут выделены 2 участка в северо-восточной части парка «За Саймой» — 5 гектар и 2 гектара.
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 января в 11:51
1016 4
​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось

​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось
Дмитрий Щеглов 30 января в 11:40
1363 8
​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...

​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...
Чего боятся родители первоклашек и чего стоит бояться на самом деле. Субъективно.
Светлана Мороговская, г.п.Фёдоровский 30 января в 09:51
803 1
Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»
Лично мне всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям
Вера Куликова 29 января в 16:33
8975 9
​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»

​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»
Как рядовой сургутянин однажды отправился в кругосветку и не вернулся
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 14:46
1370 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика