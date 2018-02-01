​ЦБ: Объем незаконного вывода средств за рубеж из России сократился

Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин рассказал, что объем незаконного вывода средств за рубеж из России в 2017 году сократился в 2,4 раза и составил 78 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

«Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», – сказал Скобелкин. «И в целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза», – добавил зампред ЦБ.

«Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», – констатировал Скобелкин