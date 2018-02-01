​В Югре пройдут бесплатные показы социальных фильмов на «Духе огня»

С 1 марта по 30 апреля в Ханты-Мансийске пройдет проект «Кино для всех», сообщает пресс-служба 16-го МФКД «Дух огня».

В программе – художественные и документальные фильмы, снятые о людях или людьми с ограниченными физическими возможностями. Их покажут в более чем 80 кинозалах Югры.

Зрители увидят фильмы: «Герасим», режиссера Ростислава Мусаева, «Айсылу.фильм» Александра Барыкина, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Тень» Дмитрия Светозарова и другие. Одна из картин программы – работа нашего земляка, режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

В рамках выездной программы социальной акции «Кино для всех» планируются спецпоказы фильмов в Сургуте и Сургутском районе.