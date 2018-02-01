Илья Коробко в Бригаде У на Европе Плюс!

2 февраля в 11:00 в Бригаду У на Европу Плюс придет звезда сериала «Молодежка» Илья Коробко.

Джем, Илья и Вики узнают на какие эксперименты со внешностью актер готов ради новой роли, о своих любимых собаках, которые стали настоящими звездами его Instagram, а также почему он мечтает прыгнуть с парашютом! И конечно, Илья поделится новостями и расскажет, в каких новых проектах его можно будет увидеть совсем скоро.

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.