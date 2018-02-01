​В Ханты-Мансийске и Нижневартовске установили 460 IP-камер

«Ростелеком» приступил к реализации проекта по запуску системы «Облачного видеонаблюдения» за придомовыми территориями. На данный момент работает 460 IP-камер на площадках жилых домов Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Сервис позволит сократить повреждения и угон автомобилей, а также зафиксировать нарушителей и контролировать работы обслуживающего персонала управляющей компании.

Технические возможности «Облачного видеонаблюдения» многофункциональны: камеры позволяют осуществлять съемку со звуком и в темноте. Доступ к камерам могут получить все заинтересованные лица – представители управляющей компании, органы власти, жильцы дома. При этом просматривать ситуацию на объекте можно из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет.