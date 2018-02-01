​В Югре выбирают директора фонда капитального ремонта

В правительстве Югры прошла публичная защита претендентов на пост генерального директора Югорского фонда капитального ремонта, сообщает администрация округа.

«Это компьютерный тест с 50 вопросами. Для того, чтобы его пройти, нужно правильно ответить не менее чем на 45 вопросов. Те лица, которые успешно прошли эту процедуру, допускаются к следующему этапу – общественному обсуждению кандидатуры, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук. – Здесь речь идет именно о том, что общественность заслушает их презентации, самопрезентации, мнения о позиции потенциальных кандидатов по поводу дальнейшего развития фонда, тех проблем, которые сейчас имеются, как их решать. И завершающим этапом будет комиссия, созданная департаментом. На этом этапе из кандидатов, рекомендованных к дальнейшему прохождению собеседования, как раз и будет выбран директор фонда».

Напомним, что Жители Югры собрали 9 млрд рублей за время действия программы капитального ремонта.