​В Тюмени снимут обшивку сотен домов из-за крупного пожара

В Тюмени с сотен домов снимут обшивку. Решение было принято вследствие крупного пожара в Тюмени на улице Олимпийской, который произошел в начале января. О таком решении заявил заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров, сообщает «РБК Тюмень».

«При обшивке дома (где случилось ЧП, — прим.ред.) использовался материал, который состоит из двух металлических листов. Внутри них находится так называемый композитный материал и он горючий. При попадании открытого огня он горит по принципу трубы — снизу вверх. Потушить его невозможно. При строительстве такой материал не должен использоваться, но, к сожалению, такие факты есть», — рассказал зампрокурора.

Он рассказал, что такой материал использовался при обшивке около трехсот домов. «Чтобы определить, какой материал использовался, нужно снять часть обшивки и проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности. В настоящее время эта работа проводится», — уточнил Руфат Биктимеров.