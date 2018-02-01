​Бастрыкин сменил следователя по делу об ужасном ДТП в Югре

Накануне, 31 января, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вести дальнейшее расследование страшной аварии в Югре старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ, сообщает «РБК Тюмень».

Бастрыкин выслушал все доводы потерпевших и их адвокатов относительно расследования причин трагедии. «Председатель СКР заверил родителей, что перед следователями поставлена задача максимально полно и объективно установить все обстоятельства этой трагедии. Детально исследовать все события, связанные с аварией и предшествовавшие ей. Глава ведомства лично контролирует ход предварительного следствия», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, что авария произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли 12 человек (из них десять детей), еще 19 получили травмы различной степени тяжести.