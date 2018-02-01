​Якушев отправился на встречу с Путиным

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев примет участие в заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России. Совещание возглавит президент Владимир Путин, сообщает «РБК Тюмень».
Согласно данным пресс-службы губернатора, по поручению главы государства Якушев возглавлял рабочую группу по подготовке совета. Он будет представлять итоговый доклад, в котором озвучит предложения по направлениям развития и инструментам стимулирования, которые будут способствовать интенсивному росту промышленности и реального сектора экономики во всех регионах.
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