​Шесть кандидатов в президенты сдали подписи в Центризбирком

Накануне, 31 января, Центральная избирательная комиссия завершила срок приема подписей от кандидатов в президенты России, сообщает «Meduza».
Подписи сдали шесть кандидатов:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
- Владимир Путин (самовыдвижение)
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
- Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
- Борис Титов (Партия роста)
- Григорий Явлинский («Яблоко»)
Все кандидаты, кроме Путина должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей.
Сейчас Центризбирком в течении десяти дней должен будет провести проверку подписей.
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