​Шесть кандидатов в президенты сдали подписи в Центризбирком

Накануне, 31 января, Центральная избирательная комиссия завершила срок приема подписей от кандидатов в президенты России, сообщает «Meduza».

Подписи сдали шесть кандидатов:

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)

(Российский общенародный союз) Владимир Путин (самовыдвижение)

(самовыдвижение) Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

(«Гражданская инициатива») Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

(«Коммунисты России») Борис Титов (Партия роста)

(Партия роста) Григорий Явлинский («Яблоко»)

Все кандидаты, кроме Путина должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей.

Сейчас Центризбирком в течении десяти дней должен будет провести проверку подписей.