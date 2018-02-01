Жители Югры собрали 9 млрд рублей за время действия программы капитального ремонта. Программа начала работу в 2014 году, и по мере своей работы только увеличивала собираемость. В первый год работы программы собираемость составляла всего 43 процента, а на 1 января 2018 года она составила 97,7 процента. За прошедший год югорчане собрали более 3,2 млрд рублей.

Отметим, что с 2014 года на реалзиацию программы было потрачено порядка 7 млрд рублей. В 2018 году планируется направить на капремонт домов порядка 7,3 млрд рублей.