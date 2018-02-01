​На госуслугах начал работу сервис, позволяющий подобрать участок для голосования на выборах

Минсвязи РФ рассказало, что на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) начала работу новая услуга — «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации».

«Единый портал госуслуг постепенно становится единой точкой доступа к услугам и сервисам, которые государство предоставляет в электронном виде. Отмена открепительных удостоверений, которые гражданам ранее нужно было получать только по месту постоянной регистрации, позволила реализовать на портале удобный сервис по выбору участка для голосования», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

«18 марта 2018 года — выборы Президента Российской Федерации. Если в этот день вы будете находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на любом избирательном участке по месту нахождения», – предлагают госуслуги.

Ранее мы рассказывали, что Югорчане смогут выбрать для себя участок, на котором им будет удобней голосовать.