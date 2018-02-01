​Сургутские полицейские обошли торговые центры и напомнили признаки фальшивых купюр

Сургутские полицейские обошли торговые центры и оптовые базы с целью распространения «Памяток об основных признаках поддельных денежных купюр при визуальном осмотре», сообщает пресс-служба УМВД России по г.Сургуту.

С руководителями и работниками соответствующих предприятий были проведены разъяснительные беседы. Им напомнили, что в случае обнаружения лиц сбывающих фальшивые деньги, не стоит принимать самостоятельных мер для их задержания. Вместо этого необходимо запоминать приметы, номера автомашин.

Уважаемые жители города Сургута! Если Вам известны факты сбыта поддельных денежных купюр, сообщайте о них в полицию по телефонам дежурных частей: 02, 102.