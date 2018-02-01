​Театра Сургутский художественный музей приглашает на авторскую выставку живописи Льва Прыгунова

Сургутский художественный музей представит авторскую выставку живописи Народного артиста РФ Льва Прыгунова.

Лев Георгиевич лично откроет выставку и проведет творческую встречу для сургутян. Встреча состоится 1 февраля в 18:00. На встрече все желающие смогут получить автограф на альбомах его работ. Посетить выставку Энергетический реализм. Живопись Льва Прыгунова можно до 18 марта 2018 года.

Один из главных видов творческой деятельности Л.Г. Прыгунова, ставший для него неотъемлемой частью жизни, - живопись. Он учился изобразительному искусству всегда и везде: брал частные уроки рисунка и живописи, посещал музеи, галереи, дружил и дружит с художниками. С 1972 г. Лев Прыгунов стал серьёзно, профессионально заниматься живописью.

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