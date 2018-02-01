​В СурГПУ пройдет выставка политического плаката

В музее Сургутского государственного педагогического университета пройдет выставка, посвящённая политической жизни Сургута за последние 25 лет. Городская выставка откроется в феврале-марте.
Вернисаж представит более ста официальных агитационных материалов кандидатов в депутаты представительных органов власти всех уровней. Экспозиция будет поделена на три временных периода: 90-е годы, 2000-е и 2010-е, рассказала Екатерина Комова, директор музея СурГПУ.
Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00