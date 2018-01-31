Президент России Владимир Путин попросил прошения у российских спортсменов за то, что государство не смогло защитить их от нападок, сообщают «РИА Новости».

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал он во время встречи с допущенными до Олимпийских игр участниками. Путин уверен, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта».

Он отметил, что вдвойне сложнее, «когда спорт перемешивается с чуждыми ему событиями», политическими и другими интересами.

«Но втройне тяжелее, когда в стране... складывается сложная общественная оценка», формируются противоположные мнения по данному вопросу. «Это создает тяжелые условия для достижения результата», — добавил он.