Россия в 2018 году займется производством хлопка

Россия займется производством хлопка, сообщает "Интерфакс".

На данный момент уже отработаны все вопросы технологий. В 2018 году эта культура будет посеяна на 1 тысяче гектаров. Потенциальная площадь возделывания хлопчатника оценивается более чем в 200 тысяч гектаров

"Начинается у нас работа по производству хлопка, это новая культура, мы созрели. В настоящее время отработаны все вопросы технологий, в этом году около 1 тыс. га хлопка будет посеяно в Астрахани и Волгограде", - сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

"У нас есть возможность - 200 тыс. га площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать, для того чтобы себя обеспечить и этим сырьем", - добавил он.