«Нелюбовь» выдвинута на кинопремию «Сезар»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на высшую кинематографическую награду Франции - премию «Сезар». Картина будет состязаться в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщили в среду во французской Академии кинематографических искусств и техник. Лауреаты будут объявлены 2 марта. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает (КиноПоиск).

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