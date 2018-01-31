В России на четверть сократилось количество фальшивых купюр

По данным Центробанка количество поддельных купюр в России сократилось на 25 процентов по сравнению с 2016 годом, сообщает "Интефракс".

60 процентов обнаруженных фальшивых купюр были номиналом в 5000 рублей. За ними идут купюры номиналом 1000 рублей –38 процентов. При этом меньше всего найдено поддельных банкнот номиналом в 10 руб. - всего шесть штук.

Также отмечается, что в прошлом году снизилось число выявленных фальшивых денег других стран.