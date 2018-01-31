​Прощай, дантист! Ученые создали «вечные» пломбы для зубов

Канадские химики создали новый тип пломб, защищающих зубы от атак микробов благодаря встроенным в них наночастицам антибиотиков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Как объясняют ученые, даже при соблюдении всех технологических процедур на границе пломбы со временем образуется микрозазор, в котором активно размножаются микроорганизмы. Кроме того, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы при установке пломбы и ее дальнейшей службе. «Наночастицы, начиненные антибиотиками, превращают пломбу в первую линию обороны против микробов, вызывающих кариес», — цитирует ученых издание.

Известно, что и российские ученые НИТУ «МИСиС» тоже создали «вечные» пломбы и проверили их в одной из московских зубных клиник. В отличие от зарубежных коллег российские химики применили наночастицы не из антибиотиков, а из металлов, что делает их потенциально более долговечными.