В Сургуте пройдет городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2018»

В Сургуте 10 февраля пройдет городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2018», сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Администрации города Сургута.

Забеги пройдут на лыжероллерной трассе «Спортивного ядра» в микрорайоне 35А. Победителем станет тот, кто за наименьшее время пройдет дистанцию. Участников разделят на возрастные категории, от которых будет завесить длинна трассы.

С 1 по 6 февраля предварительные заявки на участие в спортивных забегах подаются главному секретарю соревнований по адресу: улица Федорова, дом 73, 2-й этаж, МБУ СП СШОР «Кедр». Телефон для информации: (3462)93-74-63. График работы: с 09.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 – 14.00). Участники, не предоставившие предварительную заявку на участие в спортивных забегах до 6 февраля, к соревнованиям не допускаются.

С 7 по 9 февраля предварительные заявки на участие в массовом забеге подаются в комиссию по допуску участников по следующим адресам: Югорский тракт, 8, лыжная база «Снежинка»; улица Энергетиков, 47, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик».

До 8 февраля осуществляется онлайн-регистрация участников массового забега по следующей ссылке: ugramassport.ru/surgut-ski-track. Для получения стартового номера участнику необходимо распечатать ваучер.

10 февраля с 11.00 до 12.40 заявки на участие в массовом забеге можно подать на месте проведения спортивного мероприятия.