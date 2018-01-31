​Представители Собчак привезли в Центризбирком 24 контейнера с подписями

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) было доставлено 24 контейнера с подписями за Ксению Собчак, сообщает «Интерфакс».

Ее представители пояснили, что в контейнерах 105 тысяч подписей, необходимых для регистрации, а также дополнительные 3000. Он отметил, что подписи собирались во всех регионах, кроме Чечни, Крыма и Севастополя.

Напомним, что Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. В декабре она сказала, что после президентских выборов планирует создать правую партию, а в январе сообщила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.