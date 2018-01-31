​Песков убедился в правильности запрета «Смерти Сталина» после драки журналистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшая потасовка членов президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе и Максима Шевченко в радиоэфире при обсуждении фигуры Сталина может говорить в пользу отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс».

«Не знаю, будут ли сделаны (им - ИФ) замечания. Я в это контексте скажу: а вы критикуете министерство культуры за то, что они отозвали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько даже такие мастодонты (журналистики - ИФ) не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках», – сказал Песков в среду журналистам.

Ранее публицист Максим Шевченко и историк-журналист Николай Сванидзе подрались в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».