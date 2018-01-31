Сургутская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на онлайн конференцию с Анной и Сергеем Литвиновыми

6 февраля, в 17 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина начнётся телемост с Анной и Сергеем Литвиновыми — популярными писателями - соавторами в жанре остросюжетного романа.

Мероприятие проводится в рамках проекта # ЛитМост. Эксмо объединяет. Писатели ответят на вопросы своих читателей из студии ЦБС Северного административного округа Москвы. Количество зрителей телемоста не ограничено, он будет транслироваться на канале Youtube и любой пользователь сможет предложить в чате свой вопрос писателям. Модератор встречи – радиоведущий Андрей Краснов.

Сургутская Центральная библиотека стала одной из первых десяти библиотек, присоединившихся к проекту #ЛитМост. Эксмо объединяет в январе 2018 года. Сейчас в проекте участвуют уже 20 библиотек из разных регионов России.

Анна и Сергей Литвиновы — самые известные в литературном мире брат и сестра. Когда-то они возглавляли одно из московских рекламных агентств, а сейчас Анна и Сергей — одни из самых популярных авторов в жанре остросюжетного романа. Ппишут и публикуются вместе с 1998 года. За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров!

Острые провокационные сюжеты и неповторимые образы — это фирменный стиль звездного тандема российского детектива! Свою нишу писатели определяют как авантюрный, приключенческий роман, семейный триллер. По произведениям Литвиновых созданы фильмы «Авантюристка» (2005), «Спецкор отдела расследований» (2009), «Частный сыск полковника в отставке. Дата собственной смерти» (2010), «Частный сыск полковника в отставке. Сувенир от парфюмера» (2010), радиопостановки.

Дата, время проведения: 6 февраля, 17.00

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1

Вход свободный.