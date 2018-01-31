16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,1840   EUR  69,9322  

Сургутская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на онлайн конференцию с Анной и Сергеем Литвиновыми

6 февраля, в 17 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина начнётся телемост с Анной и Сергеем Литвиновыми — популярными писателями - соавторами в жанре остросюжетного романа.

Мероприятие проводится в рамках проекта # ЛитМост. Эксмо объединяет. Писатели ответят на вопросы своих читателей из студии ЦБС Северного административного округа Москвы. Количество зрителей телемоста не ограничено, он будет транслироваться на канале Youtube и любой пользователь сможет предложить в чате свой вопрос писателям. Модератор встречи – радиоведущий Андрей Краснов.

Сургутская Центральная библиотека стала одной из первых десяти библиотек, присоединившихся к проекту #ЛитМост. Эксмо объединяет в январе 2018 года. Сейчас в проекте участвуют уже 20 библиотек из разных регионов России.

Анна и Сергей Литвиновы — самые известные в литературном мире брат и сестра. Когда-то они возглавляли одно из московских рекламных агентств, а сейчас Анна и Сергей — одни из самых популярных авторов в жанре остросюжетного романа. Ппишут и публикуются вместе с 1998 года. За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров!

Острые провокационные сюжеты и неповторимые образы — это фирменный стиль звездного тандема российского детектива! Свою нишу писатели определяют как авантюрный, приключенческий роман, семейный триллер. По произведениям Литвиновых созданы фильмы «Авантюристка» (2005), «Спецкор отдела расследований» (2009), «Частный сыск полковника в отставке. Дата собственной смерти» (2010), «Частный сыск полковника в отставке. Сувенир от парфюмера» (2010), радиопостановки.

Дата, время проведения: 6 февраля, 17.00

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1

Вход свободный.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:31, просмотров: 107, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА

Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:27
152 0
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 14:54
273 3
Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Полная запись трансляции, прошедшей на dumasurgut.ru и презентация выступления градоначальника
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:42
377 0
Электронные ресурсы Сургута

Электронные ресурсы Сургута
У вас во дворе лежит гора снега, сломаны качели, разбита дорога — опишите проблему и получите ответ на нее на портале «Твой Сургут»
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 10:30
311 0
ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина

ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:14
457 15
​Без варианта

​Без варианта
Если бы администрация заявила, что готова пригласить спецов, потратить на пересадку столько-то миллионов, я бы мог поверить, что обещание похоже на стоящее. В ином виде – оно невыполнимое, легкомысленное, потешное.
Николай Архипов, сургутянин, садовод-любитель Сегодня в 09:54
293 0
Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов

Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов
​Ирина Урванцева, депутат окружной думы ХМАО 30 января в 16:36
811 6
США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты

США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты
Комментарий читателя siapress.ru Александра Пурышева к «кремлевскому списоку»
​Александр Пурышев, читатель siapress.ru 30 января в 15:45
705 11
Мы пришли к значимому для города соглашению

Мы пришли к значимому для города соглашению
в качестве экспериментальных площадок для научно-исследовательских работ будут выделены 2 участка в северо-восточной части парка «За Саймой» — 5 гектар и 2 гектара.
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 января в 11:51
806 4
​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось

​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось
Дмитрий Щеглов 30 января в 11:40
1170 6
​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...

​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...
Чего боятся родители первоклашек и чего стоит бояться на самом деле. Субъективно.
Светлана Мороговская, г.п.Фёдоровский 30 января в 09:51
676 1
Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»
Лично мне всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям
Вера Куликова 29 января в 16:33
8689 9
​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»

​Тарас Логвин: «У меня нет машины и дома, но я проехал на тысячах машин и был в сотнях домов!»
Как рядовой сургутянин однажды отправился в кругосветку и не вернулся
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 14:46
1254 10
​Вартовчан пугает стая собак возле первой школы

​Вартовчан пугает стая собак возле первой школы
Родители учащихся боятся повторения сургутских событий 2010 года
Сергей Степанов 29 января в 12:45
754 2
Читатели siapress.ru поделились сокровенным: когда убирать новогоднюю ёлку // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru поделились сокровенным: когда убирать новогоднюю ёлку // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 12:07
581 0
Появились первые списки будущих первоклассников, родители могут выдохнуть

Появились первые списки будущих первоклассников, родители могут выдохнуть
В первый час приема заявлений на поступление в гимназии и лицеи набралось сразу по три класса
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 11:18
1564 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика